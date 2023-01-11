В Перми гособвинение просит изменить приговор убийце, устроившему стрельбу в ПГНИУ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Гособвинение просит изменить приговор Тимуру Бекмансурову, который пришел в Пермский университет с ружьем и открыл огонь по людям.

Прокуратура 9 января направила апелляционное представление в суд, сообщает ТАСС. В документах из картотеки суда не не сказано, что именно не удовлетворило надзорный орган.

Напомним, что пожизненный приговор бывшему студенту ПГНИУ вынесли 28 декабря. Первые три года он должен провести в тюрьме, а оставшийся срок —- в колонии особого режима.

Ранее мы рассказывали, что убийца сменил адвокат и теперь намерен обжаловать свой пожизненный строк. Еще во время судебного заседания в последнем слове он просил учесть «смягчающие обстоятельства»: инвалидность, ряд положительных характеристик и отсутствие других судимостей.

Трагедия в ПГНИУ произошла 20 сентября 2021 года. В результате стрельбы шестеро погибли. Пострадали еще около 60 человек.

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