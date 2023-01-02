Худрук пермского театра «У Моста» рассказал, что с ним не продлили контракт

Сергей Федотов. Фото: архив "КП"

Нет, сегодня не 1 апреля и совсем не время для таких шуток! На своей странице в одной из соцсетей художественный руководитель и главный режиссер пермского театра «У моста» Сергей Федотов сообщил шокирующую новость о том, что департамент культуры администрации Перми не продлил с ним контракт на посту художественного руководителя театра «У моста».

«29.12.2022 мне прислали из Департамента по культуре "Уведомление об окончании срока контракта". Естественно, я подписал. // Впервые за 35 лет контракт не продлен в день окончания срока», - пишет Сергей Федотов.

Сейчас в полном недоумении находится не только сам худрук театра, но и многочисленная армия его поклонников. Как удалось выяснить, Сергей Федотов сейчас ведет переговоры с пермскими чиновниками.

«Надеюсь, что после праздников 9 января заключат новый [контракт]. Просто, за 35 лет такое впервые. Всегда, как только заканчивался очередной контракт, сразу же этим днем заключался новый. А сейчас не заключили. И я впервые безработный...», - говорит Сергей Федотов.

Стоит надеяться, что произошла какая-то накладка, замечательный пермский режиссер и основатель театра «У моста» будет еще не один год радовать всех нас постановками на сцене своего театра.

Напомним, театр «У моста» был основан в Перми в1988 году. Его создателем и бессменным художественным руководителем является Сергей Федотов. «У моста» широко известен, как единственный в мире мистический театр. Является трижды номинантом и лауреатом национальной премии «Золотая маска».

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