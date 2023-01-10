В Перми на торги выставили здание бывшего хлебозавода №1 за 28 млн рублей

Фото: zavodfoto.ru

Мэрия Перми выставила на торги здание бывшего хлебозавода №1, которое расположено по улице Окулова, 73а. Об этом сообщает Business class.

Площадь пятиэтажного здания хлебозавода составляет 3 тысячи квадратных метров. Оно расположено на участке в 3,7 тысяч квадратных метров. Объект выставили на торги 9 января. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 февраля. Итоги подведут 10 февраля.

Максимальная стоимость — 28 млн рублей. Продать здание хлебозавода можно только через конкурс, поскольку оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Реставрация здания бывшего хлебозавода является обязательным условием продажи. До 2024 года необходимо будет подготовить научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия. После этого в течение трех лет снесут пристройки, отреставрируют фасады, проведут ремонт и выполнят ряд других работ.

Напомним, что территорию бывшего хлебозавода хотят приспособить под современное использование, то есть застроить жильем. Предполагается, что жилая застройка сможет повысить привлекательность объекта.

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