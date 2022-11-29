Пермские власти рассказали, что появится на территории бывшего хлебозавода №1

Фото: zavodfoto.ru

На градостроительном комитете при губернаторе Пермского края мэрия Перми представила план застройки территории бывшего хлебозавода №1, расположенного по улице Окулова, 73а. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Площадь территории хлебозавода составляет 11 тысяч квадратных метров. На ней планируется возвести жилье. При этом важным условием является сохранение главного здания хлебозавода, признанного объектом культурного наследия.

Хлебозавод будет приспособлен под современное использование. Предполагается, что жилая застройка сможет повысить привлекательность объекта.

Напомним, что власти Перми намерены приватизировать бывший хлебозавод №1. Его включили в план приватизации на 2023-25 годы.

Здание хлебозавода №1 было построено в 1894 году. В комплексе помимо этого пятиэтажного здания также расположены трехэтажное здание, два склада, двухэтажный гараж, здание столярного цеха, проходная, четыре одноэтажных объекта и другие объекты.

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