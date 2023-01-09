К ЧП с самолетом в аэропорту Перми могли привести ошибка пилота и погодные условия

Фото: Уральская транспортная прокуратура

Выясняются причины инцидента, произошедшего в Пермском аэропорту утром 8 января. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте (ЦМСУТ) Следственного комитета России.

«Следствие рассматривает все возможные версии случившегося. Среди них ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия, нарушения в регламенте работ наземных служб, а также техническая неисправность самолета», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что самолет авиакомпании «Победа» не смог вылететь в Москву. Во время набора скорости его занесло, в результате чего он выкатился за пределы взлетной полосы, въехал в сугроб и застрял.

На борту находились 6 членов экипажа и 183 пассажира. Никто из них не пострадал.

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