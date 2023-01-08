В Пермском аэропорту самолет застрял в сугробе на взлетной полосе

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В пресс-службе аэропорта Большое Савино рассказали, что утром 8 января самолет занесло во время набора скорости и он не смог вылететь.

Речь идет о самолете авиакомпании «Победа». Это был Boeing 737-800, выполняющий рейс ДР 651 Пермь — Москва. При начале разбега самолет выкатился за пределы взлетной полосы. После этого он застрял в сугробе.

На борту помимо членов экипажа находились 183 пассажира. Никто из них не пострадал. Отмечается, что самолет также не получил повреждений. Пассажиров доставили в аэровокзал, а воздушное судно теперь эвакуируют с полосы на стоянку.

Прием и отправление рейсов в аэропорту Перми закрыли до момента освобождения взлетно-посадочной полосы.

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