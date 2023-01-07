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НовостиОбщество7 января 2023 13:30

Из-за сильных морозов в Пермском крае закрылся горнолыжный курорт

Он не будет работать с 8 января
Екатерина Яганова
Фото: ТАКМАН горнолыжный курорт/ВКонтакте.

Фото: ТАКМАН горнолыжный курорт/ВКонтакте.

Морозы, пришедшие из Арктики, заставили пермских энергетиков повысить температуру воды в теплоносителях, а горнолыжные курорты закрыться. По информации, опубликованной в официальной группе «Такмана» ВКонтакте, горнолыжный курорт не будет работать 8, 9 и 10 января. При этом уже с 5 января подъемники там работают с более позднего времени - с 11 часов.

Напомним, 8 января на территории Пермского края ожидаются морозы от -30 градусов и ниже.

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