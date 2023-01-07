8 января в Пермском крае ожидаются морозы под 40 градусов

Морозы снова крепчают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Небесная канцелярия, устроив небольшой отдых в новогодние праздники, вновь заработала на полную катушку. Так, в Пермском крае снова начались снегопады и мороз с каждым днем все крепчает и крепчает.

На юге региона уже зафиксирована температура от 22 до 26 ниже нуля, на севере – до -30°. В Перми минимальная температура составила -22° и продолжает снижаться.

При этом снег все кружит и кружит – высота снежного покрова стала выше на 4 мм и с начала зимы достигла высоты в полметра.

К вечеру 7 января по всему Пермскому краю, за исключением северных районов, где морозы еще суровее, будет около -25°, а завтра утром – уже ниже -30°.

При этом вместе с морозами придет северный ветер, который, сами знаете, пробирает так, что мало не покажется. Из-за чего, по информации синоптиков ГИС центра ПГНИУ, будет еще холоднее.

Кстати, пока самые сильные морозы наблюдались на востоке Костромской области (до -36°), в Кировской области и Татарстане (до -32...-33°). Также Мороз Иванович хорошо поморозил жителей Башкортостана – в Уфе температура воздуха скакнула за 15 часов от -5° до -32°.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru