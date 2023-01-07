Пермская пиццерия Petruccio открыла первый ресторан в Казахстане

Пермская пицца осваивает новые территории. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С некоторых пор вкусной пиццей могут полакомиться не только пермяки и гости края, но и жители ближнего Зарубежья – сеть ресторанов итальянской кухни Petruccio осваивает новые территории. Так, первая пиццерия открылась в городе Уральске (Орал), что находится в Казахстане. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на сооснователя и директора компании Александра Нагаева, который написал в соцсетях, что ресторан уже принимает первых гостей. Кстати, это событие произошло немного позднее, чем планировалось ранее. В начале ноября «Комсомолка» писала, что первая пермская пиццерия в Казахстане откроет свои двери до конца 2022 года.

Напомним, о планах выйти на международный рынок в партнерстве с казахской ГК «Белес», которая занимается производством муки и подсолнечного масла, представители сети сообщили осенью прошлого года. Помимо Уральска, владельцы Petruccio рассматривают возможность открытия заведений в других городах страны. Сделано это будет по франчайзинговой модели.

Уточним, первый ресторан Petruccio, специализирующийся на итальянской кухне, открыли в Перми в 2015 году супруги Яна и Александр Нагаевы. Сейчас в краевой столице их шесть. Еще один работает в Москве.

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