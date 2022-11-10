Пермская сеть пиццерий Petruccio откроет ресторан в Казахстане

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сеть пермских пиццерий Petruccio расширяется. Новый ресторан откроется в Казахстане. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сооснователя и директора сети Александра Нагаева.

До конца 2022 года заведение начнет принимать посетителей в городе Уральск, который расположен в европейской части республики. Оно откроется в партнерстве с казахстанским холдингом «Белес», занимающимся производством муки и подсолнечного масла.

В будущем планируется, что в Казахстане откроются еще несколько ресторанов. Сделано это будет по франчайзинговой модели.

Первый ресторан Petruccio, специализирующийся на итальянской кухне, открылся в Перми в 2015 году. Сейчас в краевой столице их шесть. Еще один работает в Москве.

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