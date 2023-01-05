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НовостиПроисшествия5 января 2023 12:20

Трагедию с утопленной в Перми трехлетней девочкой взял на контроль Александр Бастрыкин

Отца, который совершил это жуткое преступление, суд арестовал на время следствия
Алена ОВЧИННИКОВА
Трагедию с утопленной в Перми трехлетней девочкой взял на контроль Александр Бастрыкин.

Трагедию с утопленной в Перми трехлетней девочкой взял на контроль Александр Бастрыкин.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль шокирующую историю с утоплением трехлетней девочки в Перми. Трагедия, напомним, произошла 3 января в квартире в Орджоникидзевском районе, где жила семья.

Глава семейства в момент отсутствия жены и старшей дочери, ушедших в гости, утопил младшую дочь в ведре с водой, а потом пришел в полицию и рассказал эту жуткую историю.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством трехлетнего ребенка, - опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

Суд уже избрал задержанному отцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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