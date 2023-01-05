Трагедию с утопленной в Перми трехлетней девочкой взял на контроль Александр Бастрыкин.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль шокирующую историю с утоплением трехлетней девочки в Перми. Трагедия, напомним, произошла 3 января в квартире в Орджоникидзевском районе, где жила семья.
Глава семейства в момент отсутствия жены и старшей дочери, ушедших в гости, утопил младшую дочь в ведре с водой, а потом пришел в полицию и рассказал эту жуткую историю.
- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством трехлетнего ребенка, - опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.
Суд уже избрал задержанному отцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru