Трагедию с утопленной в Перми трехлетней девочкой взял на контроль Александр Бастрыкин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль шокирующую историю с утоплением трехлетней девочки в Перми. Трагедия, напомним, произошла 3 января в квартире в Орджоникидзевском районе, где жила семья.

Глава семейства в момент отсутствия жены и старшей дочери, ушедших в гости, утопил младшую дочь в ведре с водой, а потом пришел в полицию и рассказал эту жуткую историю.

- Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного в связи с убийством трехлетнего ребенка, - опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.

Суд уже избрал задержанному отцу меру пресечения в виде заключения под стражу. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

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