В Перми арестовали 36-летнего местного жителя, который утопил 3-летнюю дочку в ведре с водой

Судья отправил под арест подозреваемого в жутком преступлении. Фото: архив "КП".

Вечером 3 января житель Орджоникидзевского района Перми остался один в квартире со своей 3-летней дочуркой. Его жена и старшая дочь ушли в гости праздновать Новый год.

Некоторое время спустя пермяк заявился в полицию и рассказал жуткую историю – оставшись один, он зашел в ванную комнату и утопил в ведре с водой свою маленькую дочурку.

Сотрудники полиции задержали посетителя. Чуть позже шокирующие факты подтвердились.

- По ходатайству следователя судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, задержанный раньше уже имел судимость за побои. Следователям предстоит установить мотивы и обстоятельства этого чудовищного преступления.

- Уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел, - сообщили в следственном комитете. – Оно находится на особом контроле руководителя следственного управления СК России по Пермскому краю Дениса Головкина.

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