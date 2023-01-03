На трассе Пермь-Екатеринбург в результате лобового столкновения погибли 5-летний мальчик и 22-летняя девушка

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В ночь на 3 января 30-летний мужчина ехал по федеральной трассе на автомобиле «Лада-Ларгус» из Екатеринбурга в сторону Перми. На сайте попутных перевозок он набрал себе пассажиров, которых вез в Башкирию.

Но на трассе водитель не учел погоду и состояние дороги, его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в «Рено-Дастер», которым управлял 35-летний мужчина.

По данным ГУ МВД по Свердловской области, в результате ДТП погибли два пассажира автомобиля «Лада» - 5-летний мальчик и 22-летняя девушка. Травмы получили оба водителя и еще четыре пассажира автомобиля «Лада» - 27-летняя женщина – мама погибшего мальчика, 17-ти и 18-ти летние девушки, 51-летняя женщина. С ушибами, ссадинами, переломами, сотрясениями пострадавшие были госпитализированы.

Напомним, накануне на трассе Пермь-Екатеринбург произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали девять человек, погиб 16-летний ребенок.