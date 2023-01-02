В год 300-летия Перми городские театры покажут несколько премьер

Фото: Телеграм-канал Алексея Дёмкина.

В Перми полным ходом идет подготовка к празднованию 300-летия города. Не останутся в стороне от этого знаменательного события и муниципальные учреждения культуры.

Пермский ТЮЗ представит спектакль «Капризка» по сказочной повести Владимира Воробьева и постановку по пьесе Ксении Гашевой, посвященную периоду основания Перми.

Театр кукол работает над этно-ландшафтным спектаклем «Легенды Прикамья». Театральный коллектив в юбилейном для города году также продолжит показ спектакля по произведениям Льва Давыдычева «Лелишна из третьего подъезда».

«Балет Евгения Панфилова» покажет постановку на музыку пермских композиторов «Уральские сказы. Фрагменты».

Готовят несколько новых программ творческие коллективы концертного объединения «ПермьКонцерт».

Академический хор «Млада» в 2023 году в рамках празднования Дня города представит на суд зрителей новую программу «Счастье не за горами».

«Помимо спектаклей жителей и гостей города ждут уличные выставки, музеи под открытым небом, разнообразные фестивальные мероприятия», - пишет в своем телеграм-канале глава Перми Алексей Дёмкин.

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