Пермяки спасли замерзающих щенят на горнолыжном курорте

Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

Читатели паблика "Мой город Пермь" поделились историей спасения щенков на горнолыжном курорте в "Губаха"

«Неделю назад случайно увидели щенков в скальном уступе. Видимо, мама собака родила их, когда снега еще не было или горнолыжный центр еще не работал. Мы купили корм и пытались их поймать, но они не выходили, а достать их было сложно, потому что нора под наклоном и узкая! Поэтому решили придумать план и реализовать через неделю. На неделе приезжали кормить щенят наши друзья и сотрудники ГЛЦ, поэтому мы были за них спокойны, - рассказывают лыжники.

Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

Сегодня, 31 декабря, ребята купили еды в столовой, положили подальше от входа в нору и сели на камень с сачком сверху.

Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

План сработал! Мы всех щенков достали и спустили вниз. Щенята пережили спуск спокойно. Сейчас они находятся на горнолыжке в местной гостинице, там их на время разместили. Вскоре передадим их на передержку. Маму-собаку, к сожалению, пока найти не удалось, но в планах ее найти и передать в добрые руки. В спасении принимали участие Варвара Курочкина, Ярослав Россахацкий, Антон Михайлов, Андрей Шелест, сотрудники «Губаха», гостиница «Хороший дом» и губахинский приют!», - рассказали пермяки.

Фото: "Мой город Пермь"/ВКонтакте

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