Пермякам напомнили о работе общественного транспорта в новогодние каникулы

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В новогоднюю ночь в Перми общественный транспорт будет работать по особому графику. В администрации Перми пояснили, 31 декабря 2022 года работа общественного транспорта будет организована до 23:00. В новогоднюю ночь, 1 января, предусмотрена работа автобусных маршрутов №10, №14, №20, №32, №50, №53, №68, №77, а также трамвайных маршрутов №4, №7 и №12.

Регулярные рейсы от начальных и конечных остановочных пунктов будут отправляться с 00:30 до 03:00. Завершение работы общественного транспорта 1 января 2023 года в 04:00. Последние рейсы трамваев в депо «Балатово» отправятся от конечных остановок с 03:30 до 03:50.

Расписание движения можно уточнить на сайте «Пермский транспорт», выбрав расписание на 31 декабря 2022 года. Маршрут №20 проследует по улицам Ветлужской и Докучаева, а не по Якутской. В списке маршрутов он будет отмечен звездочкой.

Движение общественного транспорта 1 января 2023 года будет осуществляться по сокращенному графику воскресного дня. В новогодние выходные дни работа транспорта в Перми будет организована по расписанию выходных дней: 2-8 января 2023 года автобусы и трамваи перейдут на расписание выходного дня; с 9 января 2023 года - в обычном режиме. Уточняйте расписание на сайте «Пермский транспорт».

Кстати, вчера на эспланаде открылся главный ледовый городок. В этом году его масштабы и красота впечатляют. Ледяные скульптуры получились сказочно красивые, на них ушло больше 100 кубометров льда. Подчеркивает их и придает еще более праздничную атмосферу утонченная подсветка. Дети уже вовсю испытываю ледяные горки разной высоты. Фотограф «Комсомолки» прогулялся по ледовому городку. Смотрите наш фоторепортаж тут.

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