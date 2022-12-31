В Перми в новогодние праздники усилят меры безопасности

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году программа мероприятий будет не такой насыщенной, как обычно, однако в районах города и в главном ледовом городке на эспланаде создадут праздничную атмосферу: будет играть легкая музыка, а на больших экранах покажут поздравления президента и глав города и края. За все время новогодних каникул в Перми пройдет более 200 праздничных мероприятий.

В праздничную ночь обеспечивать безопасность будут 100 сотрудников ЧОП, они будут дежурить с 22:00 до 04:00. Также дежурство будут нести бригады "скорой" и сотрудники Пермской городской службы спасения. В новогодние каникулы с 2 по 8 января с 12:00 до 17:00 на эспланаде пройдут интерактивные мероприятия для детей, безопасность на них будут обеспечивать сотрудники ЧОПа. Кроме того, охрана общественного порядка будет обеспечена на праздничных площадках, которые откроются на набережной Камы.

Праздничное мероприятия запланировано на эспланаде и в Рождество. Обеспечивать безопасность также будут 100 сотрудников ЧОП. Предусмотрено дежурство бригады скорой медицинской помощи.

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