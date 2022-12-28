В МЧС Прикамья рассказали, как безопасно провести новогодние каникулы и не нарваться на штраф

Фейерверки радиус действия которых превышает 30 метров, могут запускать только лицензированные организации. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ночь ярких фейерверков, бенгальских огней и хлопушек вот-вот настанет. В отличии от москвичей, которым после 23.00 запретили их запускать, пермякам повезло больше. В регионе подобных постановлений от правительства не поступало.

Как правило, в новогодние праздники нагрузка на экстренные службы ложится двойная. Что делать не нужно, чтобы не нарваться на штраф от пожарных и провести их безопасно, рассказал полковник внутренней службы, заместитель начальника ГУ МЧС России Вадим Попов.

- Задача не стоит запретить фейерверки, а научить безопасно их запускать, - сказал Попов и привел немного статистики:

За новогодние праздники 2022 года в Пермском крае произошло 128 пожаров, погибло 11 человек, 5 человек получили травмы. Из-за пиротехники в 2020 году произошло два пожара, в 2021 .

Спасатели просят жителей соблюдать меры пожарной безопасности с обогревательными приборами, в банях и саунах не допускать перекала печей. При запуске пиротехники соблюдать меры безопасности, не давать детям запускать петарды и фейерверки.

Пиротехнические изделия делятся на пять классов:

1 класс, радиус действия до 1 метра - бенгальские огни и хлопушки;

2 класс, до 5 метров – петарды;

3 класс, радиус действие до 30 метров - это ракеты и салюты

4 и 5 класс, радиус действия от 30 метров, их могут использовать организации, у которых есть на это лицензия.

Граждане в магазинах могут купить три первых класса. Дома можно использовать только бенгальские огни и хлопушки. Запускать салют с балкона категорически запрещено. Если кого-то решится это сделать, и он запустит петарду с балкона, а этот момент заснимет кто-то из прохожих или соседей и передаст запись в МЧС, то придется раскошелиться на штраф. А они нынче подросли для физлиц – от 5 до 15 тысяч рублей. Сообщить о нарушении можно на сайте ГУ МЧС России По Пермскому краю.

Что делать, если салют завалился на бок?

Нужно укрыться за стену или преграду, но, если таковых нет, нужно попытаться как можно дальше убежать и лечь на землю ногами к фейерверку.

Пожарные извещатели недорогие устройства, помогут вовремя узнать о пожаре. Фото: архив "КП"

Пожарный извещатель может спасти жизнь

- Я бы рекомендовал каждому жителю Пермского края купить и установить у себя дома хотя бы один огнетушитель, чтобы в случае опасной ситуации можно было им воспользоваться и ликвидировать возгорание в начальной стадии, - говорит Вадим Повов.

Также пожарные советуют устанавливать в квартирах и домах автономный пожарный извещатель. Небольшое устройство, которое работает от батареек, можно прикрепить к потолку. В случае пожара оно будет реагировать на дым и начнет издавать громкий неприятный звук.

- Был случай, когда жильцы крепко спали и не слышали, как он сработал, - вспоминает Попов. - Но этот звук услышали их соседи, разбудили хозяев квартиры и те успели эвакуироваться. Стоит такое устройство около 300 рублей, позволить его может себе любая семья. Купить их можно в специализированных магазинах. Такой датчик спас многодетную семью из Чернушки. В пять часов утра в доме начался пожар, мама проснулась от звука датчика и вывела на улицу пятерых детей.

Выходя из дома, выключайте гирлянды

- Обязательно проверьте целостность и исправность гирлянд, которые вы планируете включать дома в новогодние праздники, - подчеркнул Попов. – Если будете уходить из дома, выключайте их из розеток. Также не оставляйте с включенной иллюминацией дома своих детей без присмотра, даже на короткое время.

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