Пермский ТЮЗ ответил на критику спектакля «Гуд бай, Берлин!»

Фото: Пермский ТЮЗ

Пермский ТЮЗ принял решение отменить показ спектакля «Гуд бай, Берлин!» (14+), который был поставлен еще в 2019 году по пьесе Роберта Коаля, основанной на романе «Чик» Вольфганга Херндорфа. Причиной этого стало недовольство зрителей, которые заявили, что постановка вредит детской психике.

Редакция «КП-Пермь» обратилась к театру за комментарием, и вот, что нам ответили.

«Главная цель спектакля — открытый разговор о проблемах поколения, находящегося на пороге вхождения в самостоятельную жизнь в современном мире, об опыте принятия решений, совершения поступков, обретения нравственных критериев», — отметили в ТЮЗе. Главными героями являются два подростка, Майк и Чик. На своем пути они встречают разных людей. Во время этих встреч обнажаются человеческие пороки и поднимается вопрос важности основополагающих гуманистических ценностей.

Руководство театра ссылается на то, что роман, легший в основу пьесы, публиковался в ведущих изданиях детской и подростковой литературы. Произведение положительно оценивают известные критики, например, член экспертного совета национально театральной премии «Золотая маска» Марина Шимадина назвала его одним из главных подростковых романов десятилетия.

«В виду востребованности данной пьесы на театральной карте России, а также на основании того, что пьеса официально опубликована на территории РФ, Пермским театром юного зрителя было принято решение о включении спектакля в репертуар театра», — говорится в ответе.

Также театр отметил, что с 2019 года получил множество положительных отзывов как от профессионального театрального сообщества, так и от зрителей-подростков.

«Понимая обостренность сегодняшней мировой социально-политической повестки, театр приостанавливает прокат спектакля и приносит зрителям искренние извинения за возможные доставленные неудобства», — ответило руководство Пермского ТЮЗа.

Ранее портал Properm.ru. сообщал, что жестко раскритиковала спектакль пермячка Надежда Проскурина, которая пришла на показ, сопровождая учеников 7 класса. Женщина не смогла смотреть постановку, встала во время спектакля и на весь зал потребовала его остановить.

По словам зрительницы, данный спектакль — это «вредительство для психики и ценностного фундамента подрастающего поколения», а также «откровенная грязь и похабщина».

По данным издания, теперь пермячка, объединившись с другими родителями, собирается подать заявление в прокуратуру, чтобы спектакль проверили.

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