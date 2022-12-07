Катки на открытом воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Многочисленную армию любителей катания на коньках зимой 2022-2023 годов вновь приглашает на катки Перми проект «Ледовый сезон».

Этой зимой «Ледовый сезон» для бесплатного катания предлагает отправится на 8 муниципальных катков в Перми. Также пермяков и гостей города примет каток «Зимние виды спорта» на площади у пермского Театра-Театра. (0+)

Ледовый каток «Зимние виды спорта»

Главный ледовый каток Перми «Зимние виды спорта» на площади у Театра-Театра (ул. Ленина, 53) планируют открыть 28 декабря 2022 года. Каток в Ленинском районе Перми будет работать в зависимости от погодных условий до марта 2023 года.

Каток «Зимние виды спорта» станет одним из центральных мест празднования Нового года в Перми. В новогодние каникулы, 2-5 января 2023 года, каток станет местом проведения ледового шоу «300 лет Перми» с участием олимпийской чемпионки, уроженки Перми Татьяны Тотьмяниной. Вместе с ней на пермский лед выйдут и другие звезды фигурного катания страны.

Помимо шоу-представления, именитые гости проведут мастер-классы, автограф- и фотосессии. (0+)

Адреса открытых муниципальных катков Перми

В зимнем сезоне 2022-2023 годов в Перми будут работать 8 открытых муниципальных катков по адресам:

- стадион «Гайва» (ул. Карбышева, 52)

- стадион «Авангард» (ул. Светлогорская, 14)

- стадион «Юность» (ул. Революции, 27)

- «Фаворит» (ул. Репина, 69)

- «Спутник» (ул. Мензелинская, 12)

- «Победа» (ул. Обвинская, 9)

- «Молния» (ул. Волховская, 26)

- площадка у фабрики «Гознак» (ул. Кавалерийская, 3а)

Бесплатное посещение муниципальных катков в Перми

Бесплатное посещение муниципальных катков в Перми будет доступно по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00.

Бесплатные городские катки в Перми

Всего для активного отдыха на свежем воздухе в Перми будут работать около 60 бесплатных городских катков для катания на коньках.

Адреса катков городские власти просят уточнять в районных администрациях Перми:

- 233-14-80 (Дзержинский район)

- 227-93-44 (Индустриальный район)

- 205-62-01 (Кировский район)

- 212-07-17, 212-07-40 (Ленинский район)

- 260-27-16 (Мотовилихинский район)

- 263-46-80 (Орджоникидзевский район)

- 241-27-99 (Свердловский район)

- 295-86-46 (пос. Новые Ляды)

Зимой 2021-2022 годов городские катки работали:

- в Свердловском районе (ул. Нейвинская, 14)

- в Мотовилихинском районе (ул. Пушкарская, 100; ул. Степана Разина 34/4; ул. Лебедева, 13; ул. Гашкова, 27б; ул. Тургенева, 39)

- в Кировском районе (ул. Мензелинская, 12; ул. Агрономическая, 23; ул. Ласьвинская, 1; ул. Маршала Рыбалко, 99в; ул. Автозаводская, 31; ул. Богдана Хмельницкого, 11/2; ул. Адмирала Ушакова, 55/1)

- в Дзержинском районе (ул. Маяковского, 33; ул. Подлесная, 28, 37; ул. Костычева, 33; ул. Мильчакова, 22, 34; пр. Парковый, 25в; ул. Пожарского,11; ул. Василия Каменских, 3)

- в Индустриальном районе (ул. Геологов, 1; ул. Качалова, 15; ул. Архитектора Свиязева, 17; ул. Советской Армии, 37; ш. Космонавтов, 158а; ул. Танкистов, 56; ул. Кавалерийская, 3а)

- в Орджоникидзевском районе (стадион «Молния» на ул. Волховской, 26; ул. Корсуньская, 20, ул. Карбышева, 52; школа №79 на ул. Томской, 30; ДЮЦ «Фаворит» на ул. Репина, 69)

- в поселке Новые Ляды (территория между домами на ул. Островского, 85 и 87; ул. 40-летия Победы, 9)

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