В Перми жители Мотовилихи пожаловались в прокуратуру на снег на дорогах

Фото: epp.genproc.gov.ru

20 декабря из-за прошедших в выходные снегопадов временно сменился маршрут следования четырех автобусов - №33, 38, 69 и 70. Из-за плохо убранного с дорог снега они не могли проехать в микрорайоны «Погода», Запруд-2, «Ива» и «Ива-Спортивная». В итоге жители этих микрорайонов оказались заложниками ситуации, которую потом долго обсуждали в соцсетях.

Прокуратура Мотовилихинского района организовала проверку сообщений из соцсетей о нарушении прав граждан, проживающих в вышеуказанных микрорайонах, на транспортную доступность - вся информация подтвердилась.

В итоге главе администрации Мотовилихинского района и директору подрядной организации вынесли представление. И сейчас они всеми силами пытаются устранить нарушения – очистить дорогу для беспрепятственного проезда общественного транспорта.

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