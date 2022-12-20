Краевая техника выйдет на уборку улиц Перми в ночь на 21 декабря

На помощь муниципальной технике отправляют краевую. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Изначально планировалось, что краевая техника выйдет на уборку центральных улиц Перми 1 января. Но снегопады внесли свои коррективы. Таким образом сроки сдвинули на 20 декабря. Как сообщил сегодня на пленарном заседании городской думы заместитель главы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов, техника дорожно-эксплуатационной службы КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» выйдет на уборку снега в ночь на 21 декабря.

- Будут отрабатывать технологические карты, вывозить снег, нарабатывать патрульную чистку. А с 1 января начнут работать самостоятельно, – отметил Галиханов.

Уточним, предприятие заключило контракт с администрацией Ленинского района Перми. Зона ее ответственности – центр города. В случае необходимости краевую технику будут отправлять на помощь в другие городские районы.

Напомним, во время прямого эфира, что проходил 14 декабря, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин призвал мэрию «напрячься по уборке снега», что после минувших снегопадов почищены только центральные дороги, а тротуары и дворы даже спустя два дня завалены снегом.

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