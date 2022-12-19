За два последних снегопада в Перми выпало больше месячной нормы осадков

За два снегопада в городе выпала месячная норма осадков. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Два последних снегопада в сумме дали 53 мм осадков. При этом месячная норма декабря всего 48 мм. Так, с 9 по 12 декабря выпало 37 мм, а с 18-го по 19-е 16 мм.

Высота снежного покрова за период аномальных снегопадов выросла с 11 до 44 см. Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края», с начала декабря в общей сложности уже выпало 62 мм осадков. И это, увы, далеко не предел.

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