В число призеров чемпионата по программированию RuCode 6.0 вошли школьники и студенты из Пермского края

Фото: permkrai.ru

Команды из Пермского края приняли участие в заключительном этапе VI Всероссийского учебного фестиваля по искусственному интеллекту и программированию RuCode 6.0. Очно и заочно ИТ-задачи решали 60 ребят, среди которых были школьники и студенты. Всего в фестивале приняли участие около 4 тыс. программистов со всей страны, среди которых были и практикующие специалисты.

Лучший результат по итогам конкурсных испытаний в дивизионе C/D показала команда Cat$ из ПГНИУ – Дмитрий Сидоренко, Арсений Юрчатов и Игорь Субботин. Студенты решили 11 задач из 13 и стали обладателями диплома 1 степени. Еще 2 команды – Longlongnelzyaint (Андрей Шестаков, Никита Понькин, Илья Захаров) и Kitten$ (Тимур Халикшин, Захар Черемных, Виктор Морозов) - справились с 10 заданиями и получили дипломы второй степени. А ребята из #include (Макар Туров, Иван Овчаров, Леонид Ожегов) выполнили 9 задач – удостоились диплома третьей степени.

В дивизионе E/F (уровень сложности ниже) участники команды Double_in (Арсений Изергин, Артемий Левченков, Арсений Власов) прислали 8 верных решений и стали призерами чемпионата второй степени. Все участники получат сертификаты и удостоверения.

Как отметила руководитель Сетевого ИТ-Университета (СИТУ) Ольга Димитрашко, подобные конкурсы –«отличная возможность для ребят проявить себя. Олимпиады, хакатоны и фестивали способствуют общему развитию и учат работать в команде и на время».

Кстати, призеры и победители чемпионатов по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию получат дополнительные баллы - их будут учитывать при поступлении в Московский физико-технический институт (МФТИ).

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал, что подготовке кадров в ИТ-отрасли в регионе уделяют большое внимание.

- Сегодня в этой сфере в Прикамье работает около 19 тысяч человек. Ежегодно для подготовки квалифицированных кадров увеличивают набор на ИT-специальности в вузах и учреждениях СПО, - уточнил глава региона.

Кроме того, в регионе работает Сетевой ИТ-университет, где ежегодно обучают 1,2 тыс. человек, для школьников проводят «Уроки цифры» и проходит обучение учителей. А в ноябре здесь прошла первая пермская олимпиада по программированию.