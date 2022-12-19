На этой неделе в Прикамье ожидаются перепады температур от +1 до -30 градусов

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Пермском крае на этой неделе вновь пройдут снегопады. К ним добавятся еще и резкие перепады температур. Об этом сообщили синоптики научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я».

В понедельник, 19 декабря, пройдет мокрый снег, который потом перейдет в снегопад с метелью. Температура в течение дня колеблется от +1 до -9 градусов. Порывы ветра достигнут 13 метров в секунду. Во вторник небольшой снег. Температура воздуха составит -15…-20 градусов.

В среду, 21 декабря, снег пройдет повсеместно. Температура воздуха ночью -20…-25 градусов, а днем -15…-20°C. В четверг небольшой снег и метель, сильный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -30, а днем составит -9…-14 градусов.

В пятницу ожидается сильный снег и метель. Порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. При этом вновь потеплеет. Температура воздуха ночью составит -10…-15 градусов, днем 0…-5.

По предварительным прогнозам, в выходные сохранится теплая погода — 0…-5 градусов. Пройдет небольшой, местами умеренный снег.

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