Замглавы Дзержинского района Перми Николай Ракинцев отправлен под домашний арест

Ранинцев проведет под домашним арестом до 7 февраля. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Дзержинском районном суде Перми 16 декабря избирали меру пресечения заместителю главы администрации Дзержинского района Николаю Ракинцеву. Его подозревают в превышении должностных полномочий, ч.1 ст.286 УК РФ.

- Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 1 месяц 23 суток, то есть до 07.02.2023 года, - сообщается на сайте суда Дзержинского района.

Напомним, отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) провел обыски в районной администрации. Николай Ракинцев курирует в администрации вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности и призыва граждан на военную службу.

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