В администрации Дзержинского района Перми ведутся обыски

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В Перми задержали первого замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) начал проводить следственные мероприятия в районной администрации. По неофициальным данным, это делается в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике.

Отметим, что Николай Ракинцев курирует в администрации вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности и призыва граждан на военную службу.

В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.

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