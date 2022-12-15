В администрации Дзержинского района Перми ведутся обыски

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В Перми задержали первого замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник.
Отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП) начал проводить следственные мероприятия в районной администрации. По неофициальным данным, это делается в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике.
Отметим, что Николай Ракинцев курирует в администрации вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности и призыва граждан на военную службу.
В мэрии пообещали прокомментировать ситуацию позже.
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