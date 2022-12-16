В МЧС Прикамья рассказали подробности пожара в ТРК «Колизей Синема»

Пожар в ТРК "Колизей Синема". Фото: Анна Маркова

Краевое Управление МЧС прокомментировало ЧП, произошедшее вечером 16 декабря в ТРК «Колизей Синема». По информации ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 17.57.

На место оперативно выехали 14 единиц техники и 63 человека личного состава пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Пермскому краю. До их приезда из здания самостоятельно эвакуировались работники и посетители ТРК – в общей сложности 200 человек.

Подъехав к зданию, пожарные без лишних промедлений через разные входы забегали в здание и поднимались на 5 этаж, где произошло возгорание. По предварительной версии, пожар возник в игровой комнате, позднее один из сотрудников ТРК уточнил нашему корреспонденту, который работал на месте, что он произошел в кинотеатре.

- Задымление появилось в результате короткого замыкания устройства для подачи искусственного дыма, - сообщили в МЧС. – Приблизительная площадь пожара составила один метр квадратный. Очаг возгорания ликвидировали в 18.10. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю проводят проверочные мероприятия, чтобы выяснить причины и обстоятельства случившегося.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пермь заволокло черное облако от пожара на ТЭЦ-9

Для ликвидации пожара в цехе на ТЭЦ-9 в левобережной части Перми выехали около 80 пожарных и 23 единицы техники (подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru