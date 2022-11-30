Фото: ЧП ДТП Пермь

Сообщение о пожар на ТЭЦ-9 в Перми поступило 30 ноября 2022 года в 13:00. Огромный черный столб дыма над ТЭЦ-9 начал постепенно заволакивать небо Перми. Чрезвычайное происшествие на ТЭЦ-9 взволновало многих жителей Перми.

"Черное облако видно по всему городу", - отмечали в соцсетях пользователи, выставляющие фотографии с видом пожара.

- 30 ноября около 13 часов поступило сообщение о возгорании кровли цеха ТЭЦ-9 в Перми, находящегося на улице Промышленной, 103, - сообщили "КП"-Пермь" в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту направлены 79 человек и 23 единицы техники. Пока информация предварительная.

Напомним, ТЭЦ-9 в Перми обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Это самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

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