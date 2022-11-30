Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 ноября 2022 8:00

Пермь заволокло черное облако от пожара на ТЭЦ-9

Для ликвидации пожара в цехе на ТЭЦ-9 в левобережной части Перми выехали около 80 пожарных и 23 единицы техники
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Фото: ЧП ДТП Пермь

Фото: ЧП ДТП Пермь

Сообщение о пожар на ТЭЦ-9 в Перми поступило 30 ноября 2022 года в 13:00. Огромный черный столб дыма над ТЭЦ-9 начал постепенно заволакивать небо Перми. Чрезвычайное происшествие на ТЭЦ-9 взволновало многих жителей Перми.

"Черное облако видно по всему городу", - отмечали в соцсетях пользователи, выставляющие фотографии с видом пожара.

- 30 ноября около 13 часов поступило сообщение о возгорании кровли цеха ТЭЦ-9 в Перми, находящегося на улице Промышленной, 103, - сообщили "КП"-Пермь" в ГУ МЧС по Пермскому краю. - К месту направлены 79 человек и 23 единицы техники. Пока информация предварительная.

Напомним, ТЭЦ-9 в Перми обеспечивает энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и является одним из основных источников тепла для левобережной части Перми. Это самая крупная по установленной тепловой мощности электростанция Пермского филиала ПАО «Т Плюс».

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru

ЧППроисшествия: ЧП