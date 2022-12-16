В Перми из «Колизея Синема» эвакуировали 200 человек

Пожар в ТРК "Колизей Синема". Фото: Анны Марковой.

О пожаре в ТРК «Колизей Синема» стало известно около 6 часов вечера 16 декабря. К зданию одна за другой подлетели 8 пожарных, а также скорые и спасатели.

Пожарные друг за другом забегали внутрь здания. По данным краевого МЧС, на месте работали 40 человек личного состава. До их приезда из здания самостоятельно вышли 200 человек, посетители и работники ТРК. Погибших и пострадавших нет.

Наш корреспондент работал на месте ЧП и снял видео около и внутри ТРК.

По предварительной информации, очаг возгорания был в игровой комнате. Позднее, сотрудник ТРК сообщил, что задымление произошло в кинотеатре. В краевом МЧС факт задымления подтвердили, но место не назвали.

Мы продолжаем следить за ситуацией.

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