В ТРК «Колизей Синема» в Перми произошел пожар

В Перми горит "Колизей Синема" Фото: Анна Маркова

О пожаре в ТРК «Колизей Синема» стало известно около 18 часов 16 декабря. К зданию одна за другой подъехало 8 пожарных машин, в которых было 40 человек личного состава, а также скорая и спасатели.

Огнеборцы оперативно забегали внутрь со всех входов.

Пожар в ТРК "Колизей Синема" Фото: Анна Маркова

В данный момент на месте находятся наши корреспонденты. Они сообщают обстановку с места - им удалось зайти внутрь торгового центра.

По предварительной информации, возгорание началось в игровой комнате. Позднее сотрудники ТРК сообщили, что задымление произошло в кинотеатре. В краевом МЧС факт задымления подтвердили, но где оно было - не уточнили.

До приезда пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек. Погибших и пострадавших среди них нет.

Проводятся проверочные мероприятия.

Пожар в ТРК "Колизей Синема" Фото: Анна Маркова

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