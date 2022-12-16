Задержан заместитель главы Дзержинского района Перми

Фото: Архив "КП"

В Перми задержали первого замглавы Дзержинского района Николая Ракинцева. Сделано это было после того, как его допросили в качестве подозреваемого по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Источники сообщают, что расследование связано с контрактами на благоустройство дворов. Так, замглавы района обвиняют в том, что он незаконно распорядился не предоставлять средства на благоустройство территории у одного из домов по улице Подлесной.

Ранее мы сообщали, что 15 декабря Николая Ракинцева задержали сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). В тот же день они проводили следственные мероприятия в районной администрации.

Отметим, что Николай Ракинцев курирует в администрации вопросы благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, жилищных, земельных и имущественных отношений, потребительского рынка, общественной безопасности и призыва граждан на военную службу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65