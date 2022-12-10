На ТЭЦ-9 в Перми проведут пожарно-техническую экспертизу

Экспертиза поможет установить причину пожара.
Фото: Анна Маркова
В Перми на ТЭЦ-9 проведут пожарно-техническую экспертизу. Ее назначили в рамках уголовного дела по факту гибели одного из сотрудников предприятия. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Результаты экспертизы позволят установить причины пожара и распространения огня, а также установить горевшие материалы и вещества, выделившиеся во время горения.
Пожар, напомним, начался в среду, 30 ноября, около 13 часов дня по местному времени. По предварительным данным, возгорание произошло в турбинном цехе. Загорелась кровля здания, что на улице Промышленной, 103.
В тот день у ТЭЦ-9 работали три бригады скорой медицинской помощи. Двоих пациентов госпитализировали в ожоговое отделение. Еще одному оказывали реанимационную помощь, но из состояния клинической смерти он, к сожалению, так и не вышел.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Предварительная причина пожара - возгорания масла при аварийной разгерметизации маслопровода высокого давления.
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Один пострадавший находится в состоянии клинической смерти, еще двоих увезли в ожоговое отделение (подробнее...)
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