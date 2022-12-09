В Прикамье 35-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Соликамске 6 декабря пропал 35-летний Александр Авдеев. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Мужчина ушел из дома по улице 20-летия Победы в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 172 сантиметра, телосложение среднее, волосы темные, глаза зеленые. Был одет в черную куртку и серую шапку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-963-014-14-13.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Прикамье ищут 51-летнюю жительницу Татарстана, пропавшую почти три недели назад

Она нуждается в медицинской помощи (подробнее...)