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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 10:14

В Прикамье 35-летний мужчина ушел из дома и не вернулся

Его ищут несколько дней
Лела Минадзе
Фото: поисковый отряд «Регион 59»

Фото: поисковый отряд «Регион 59»

В Соликамске 6 декабря пропал 35-летний Александр Авдеев. Об этом сообщили в поисковом отряде «Регион 59».

Мужчина ушел из дома по улице 20-летия Победы в неизвестном направлении. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пропавшего 172 сантиметра, телосложение среднее, волосы темные, глаза зеленые. Был одет в черную куртку и серую шапку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении мужчины, просят звонить по телефонам 02, 102, 112, +7(342)241-36-40, 8-912-880-41-60 или 8-963-014-14-13.

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