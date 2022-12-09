В Прикамье ищут 51-летнюю жительницу Татарстана, пропавшую почти три недели назад

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Бесследно исчезла 51-летняя Елена Трифонова (Ведечкина) из поселка Октябрьский Верхнеуслонского района Республики Татарстан. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». Волонтеры отметили, что женщина может быть в Пермском крае.
Местонахождение пропавшей неизвестно с 21 ноября. Названы ее приметы. Рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы светлые, глаза карие. Была одета в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки и бежевую вязаную шапку. С собой брала черную дамскую сумку.
Отмечается, что женщине требуется медицинская помощь. Всех, кому что-то известно о ней, просят звонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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