В выходные Пермский край засыплет снегом

Снегопад обрушится на Пермский край в субботу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

10 и 11 декабря в Пермском крае ожидаются сильные снегопады. А еще потепление. Жары сильной не предвидится: все равно придется ходить в шапке и теплой куртке, но пританцовывать на остановке в ожидании общественного транспорта уже не придется – морозы за -30 временно отступили.

По прогнозам специалистов Пермского ЦГМС, в пятницу, 9 декабря, в Прикамье ночная температура будет колебаться от -19° до -24°, днем – от -16° до -11°. В южных районах и в Перми пройдет небольшой снег, на севере его выпадет чуть больше.

А вот в субботу, 10 декабря, будет мести, что только держись: снега навалит, мама не горюй! При этом ночью ожидается от -11° до -17°, днем от 7° до 12° со знаком минус.

В воскресенье, 11 декабря, потепление продолжится: ночью столбик термометра будет колебаться от -9° до -14°, днем от -4° до -9°. В центральных районах края снова ожидаются сильные снегопады, а также порывистый ветер.

К понедельнику все стихнет. Температура ночью составит от -5° до -10°, днем от -3° до -8°С. При этом на севере начнет холодать: ночью до -16°, а днем – не выше -11°.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Синоптики пообещали пермякам лютый декабрь

Особенно достанется жителям южных и северных районов (подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru