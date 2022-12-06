Пермское УФАС запретило развозить городских чиновников на «Ягуаре» за 2,5 млн рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю отменило аукцион на аренду легкового автомобиля для перевозки чиновников. Максимальная стоимость контракта составляла почти 2,5 млн рублей.

Как сообщили антимонопольщики, был нарушен Закон о закупках, поскольку в техзадании были указаны характеристики, которым не соответствует ни одна из моделей автомобилей. Для чиновников искали автомобиль представительского и бизнес-класса марки Jaguar XF, BMW 530i Xdrive, Audi A6 45 TFSI, Volvo S60 или Genesis G70. Год выпуска требовался не ранее 2022.

Пермское УФАС установило, что требования, предъявляемые заказчиком к транспортному средству, не соответствуют друг другу. Кроме того, в закупочной документации отсутствует обоснование потребности в аренде автомобиля, выпущенного не ранее 2022 года. Антимонопольщики посчитали такое требование избыточным и ограничивающим конкуренцию.

До 21 декабря этого года заказчика обязали отменить результаты аукциона, исправить документацию и продлить срок подачи заявок для участия. Также в Департамент финансов администрации Перми направлены материалы с предложением проверить, не превышает ли цена контракта предельный размер расходов организации, который она может потратить на аренду авто.

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