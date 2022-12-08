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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 5:05

Пермяк пострадал при пожаре в квартире, а его собака погибла

Мужчина очнулся в машине «скорой»
Лела Минадзе
Фото: ВКонтакте/Кондратово

Фото: ВКонтакте/Кондратово

В Кондратово в ЖК «Медовый» загоралась квартира. Очевидцы рассказали о ЧП в соцсетях.

Пожар произошел вечером 7 декабря в доме по улице Нифантова, 5. Из полыхающей квартиры на пятом этаже вынесли мужчину и собаку. Пострадавший пришел в себя в машине скорой помощи, а вот его питомца реанимировать не удалось.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали подробности случившегося. Сообщение о пожаре поступило в 17:30. По прибытии к месту выяснилось, что горят домашние вещи и мебель. Огонь охватил площадь в 6 квадратных метров.

Сотрудники МЧС напоминают, что нужно быть внимательными при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звонить «01» или «101».

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