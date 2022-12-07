В Прикамье ангар с машинами загорелся на площади 560 «квадратов»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Чернушинском городском округе в ночь на 7 декабря произошел крупный пожар. Об этом сообщили «КП-Пермь» в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о возгорании поступило в 02:43. Горел ангар с автомобилями, расположенный по улице Ленина. Огонь охватил всю площадь постройки в 560 квадратных метров.
В тушении принимали участие 17 человек личного состава и 6 единиц техники. Локализировать пожар удалось в 03:07, а полностью ликвидировать — в 03:22. Пострадавших и погибших нет.
Сотрудники МЧС напоминают, что нужно быть внимательными при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звонить «01» или «101».
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