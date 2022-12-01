В Пермском крае туристам покажут временную столицу Великопермского княжества

Съемки фильма "Сердце Пармы". Фото: news.myseldon.com

В Пермском крае запустили новый экскурсионный тур по мотивам романа и фильма «Сердце Пармы», который бьет все рекорды по кассовым сборам. Он называется «Таинственная Парма». Уже в декабре туристы отправятся в Чердынь и село Покча, которое было временной столицей Великопермского княжества.

Как сообщает Текст со ссылкой на организаторов, когда потеплеет, тур расширят до других старинных сел Чердынского района: Вильгорт, Камгорт, Искор и Ныроб, которые также оставили свой след в истории Перми Великой, удельного княжества Руси.

Уточним, новый тур длится два дня (ночевка в гостевом домике на берегу Колвы). На обратном пути в Пермь запланирована поездка в Соликамск, где находится архитектурный ансамбль храмов и единственный уцелевший соляной колодец, из которого поднимали рассол для выпаривания соли, - «Людмилинская скважина».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Сердце Пармы»: история круче, чем «Властелин колец»

На экраны кинотеатров вышел фильм «Сердце Пармы», снятый в Пермском крае (подробнее...)

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru