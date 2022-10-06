«Сердце Пармы»: история круче, чем «Властелин колец»

Роль князя Михаила сыграл Александр Кузнецов. Фото: кадр из фильма

- А, правда, князь, что твоя жена - ведьма? - слегка прищурившись, поинтересовался у Михаила Пермского московский князь Иван III.

Промолчал князь Михаил, не ответил. А ведь правда, правда. Его жена Тичерть - ламия, вогульская языческая ведьма, умеющая обращаться в рысь. Но разве в этом дело, когда она - любовь всей его жизни, с самого детства. И ради этой любви не страшно пойти поперек воли сильного повелителя московитов….

Для Елены Ербаковой роль Тичерть стала кинематографическим дебютом Фото: кадр из фильма

У каждой стороны своя правда

На экраны кинотеатров вышел фильм «Сердце Пармы», снятый по мотивам романа Алексея Иванова. Постановщики выбрали наиболее яркие и «вкусные» эпизоды книги и создали логичный и внятный сюжет, в котором на первый план вышло не противостояние христианского и языческого миров, не покорение Перми Великой Московским княжеством, а история любви.

Режиссер Антон Мегердичев создал потрясающую масштабную картину. Невольно напрашиваются параллели «Сердца Пармы» с «Властелином колец». Но в отличие от фильма Джексона здесь нет откровенных сил зла и их противостояния с силами добра. У каждой стороны своя правда.

Кажется - вот оно, зло - вогульский вождь Асыка, который вырывает сердца у живых пленников и разрушает Чердынь, убивает ее жителей, не жалея ни взрослых, ни детей. Но творит он это, защищая своих богов и землю своих предков.

Вогулы во главе с Асыкой Фото: кадр из фильма

Или московиты, расправляющиеся с пермским войском - недавними своими союзниками. Они зло? Нет, у московского великого князя Ивана III есть своя правда и своя цель - справиться с самовластием мелких князьков и объединить Русь в единое сильное государство, способное противостоять и ляхам, и туркам. Вот только дорога к этой великой цели залита кровью.

Но, даже понимая правду каждого, зритель остается на стороне князя Михаила. Не силой, а дипломатией собирает он свои земли, всеми силами стараясь избежать излишнего кровопролития. Но ради любимой женщины и долга перед своей землей готов рискнуть собственной жизнью.

«Произошло сражение - москвичи одолели»

Но самое главное отличие «Сердца Пармы» в том, что, несмотря на изобилие фэнтезийных моментов, сюжет основан на реальных исторических событиях.

Вот как описывает их историк XIX века Николай Костомаров: «Пермью управлял тогда под верховною властью Новгорода туземный крещеный князь Михаил. В Перми оскорбили какого-то московского купца. Иван, как будто в наказание, заступясь за своего подданного, отправил туда войско. Князь Федор Пестрый прибыл на устье Черной и оттуда повел войско на плотах… Князь Пестрый же, доходя до Искора, встретил туземное ополчение. Произошло сражение - москвичи одолели. Предводитель пермяков воевода Качаим был взят в плен. Пестрый взял с бою город Искор и пленил пермских воевод Бурмата и Мичкина… Вся Пермская земля была покорена власти великого князя. Князь Михаил достался в руки победителей и был отправлен в Москву вместе с другими воеводами».

Сергей Пускепалис в роли Полюда Фото: кадр из фильма

Батальная сцена боя под Искором в фильме выглядит эпичнее и реалистичнее сражения под стенами Гондора (опять-таки не могу удержаться от этого сравнения). Это не компьютерная графика, а живые съемки. При работе над финальной битвой режиссер Антон Мегердичев и постановщик трюков Дмитрий Тарасенко сначала разработали и отрисовали схему сражения. Их целью было снять сцену битвы так, чтобы даже неподготовленный зритель понимал тактику и ход сражения.

Битва под стенами Искора Фото: кадр из фильма

Еще одна историческая реальность в фильме - прибыв в Чердынь, епископ Иона (его играет Евгений Миронов) первым делом посещает церковь и видит там не иконы, а вырезанные из дерева скульптуры Христа и святых. Взбешенный епископ посохом разносит этих «идолов». Но и в более поздние века народы земли Пермской ставили в храмах скульптурные изображения святых, ангелов, Христа. Сейчас в Пермской художественной галерее можно увидеть уникальное собрание «пермских богов», собранных в начале ХХ века из разрушаемых храмов.

Полторы тысячи резиновых стрел

Специально для съемок в окрестностях Губахи, в Холодном логу, построили стену деревянной крепости с воротами и сторожевыми башнями. Крепость «работала» в картине попеременно и Чердынью, и Усть-Вымом - в зависимости от ракурса съемок. Из ее ворот выбегал маленький князь Михаил, спасаясь от нападения вогулов. А сейчас туда водят экскурсии - декорацию кинематографисты передали в собственность администрации Губахинского округа.

Специально для съемок в окрестностях Губахи построили стену деревянной крепости Фото: Василий Вахрин

Для съемок реквизиторы изготовили полторы тысячи стрел, они выглядят совсем как настоящие, только наконечники сделаны из резины. После завершения съемочного дня эти стрелы собирали и вновь использовали для следующего эпизода. Щиты для воинов также были и металлическими, и пластиковыми - для всадников, чтобы они при скачке не набивали себе синяки металлом. Но внешне их друг от друга не отличить.

Идут съемки

«Для меня это важнейшая роль»

В фильме приняли участие около полутора тысяч жителей Пермского края. Многим из них пришлось ради этого брать на работе отпуска и отгулы. Но участие в столь масштабном проекте этого стоило.

В массовке были заняты полторы тысячи жителей Пермского края

- В первый день съемок мы полдня бегали по траве от вогулов, переодетые в одежду тех времен. В неудобных кожаных «лаптях», которые постоянно спадали с ног и к концу съемок окончательно вымокли. Сначала всем было смешно, но нужно было войти в роль и не смеяться. Ведь вогулы же за нами! А после того, как пробежали много раз по полю, сил уже не оставалось на смех, тут уже страх было изобразить не сложно. А во вторую половину съемочного дня мы лежали на траве и притворялись мертвыми. Жаль, что вогулы больновато подпинывали, проверяя, живы ли, - вспоминает одна из участниц массовки Альфия Хазиева.

Главную роль - князя Михаила - в «Сердце Пармы» сыграл Александр Кузнецов.

- На эту роль был огромный кастинг, - рассказал «Комсомолке» во время съемок Александр. - Меня утвердили в последний момент. Вроде, какой из меня князь? У меня сломан нос, и не самая героическая внешность. Решение принималось сложно, но все же меня утвердили. Для меня это важнейшая роль. Бывают роли, в которых ты снимаешься для того, чтобы сыграть потом что-то серьезное, тренируешься или пытаешься раскрыть себя по-новому. Это роль, к которой я уже пришел. Ее надо сделать хорошо. Этот роман читали многие люди, и они ждут высокого результата от фильма.

А в роли его жены Тичерти снялась молодая актриса Елена Ербакова, для которой это был кинематографический дебют.

Путешествие в сердце Пармы

Действие романа и фильма происходит на севере Пермского края, где названия поселений сохранились с древности и звучат таинственно и загадочно: Чердынь, Покча, Бондюг. Побывать в тех местах и своими глазами увидеть эту живописную красоту можно, руководствуясь путеводителем под названием «В сердце Пармы», созданным писателем Алексеем Ивановым по своему самому известному произведению. В него вошли автомобильные маршруты и маршруты для сплавов.

- Пять маршрутов ведут в самые выразительные места Северного Урала, к тайным шаманским святилищам, ледяным пещерам, древним городищам и могучим горным хребтам, - рассказывает продюсер писателя Юлия Зайцева. - Яркие фрагменты из романа «Сердце Пармы» обеспечат путешественнику погружение в XV столетие, когда в церквях приносили жертвы деревянным идолам Христа и псоглавцам, в сражениях дрались верхом на боевых лосях, шили одежду из рыбьей кожи и ставили часовни на пнях священных деревьев.

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