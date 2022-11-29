Глава региона Дмитрий Махонин утвердил часть состава Общественной палаты

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил список из 12 членов региональной общественной платы. Указ опубликован в базе данных «Единый виртуальный кабинет депутата законодательного собрания».

Пять человек ранее в состав Общественной палаты не входили. Среди них глава студенческих отрядов Алексей Блюмин, председатель союза молодежи компании «Протон — Пермские моторы» Ирина Кучумова, главный редактор газеты «Звезда» Михаил Майоров, директор архива социально-политической истории Сергей Неганов и бывший вице-спикер краевого заксобрания и председатель отеделения «Союза женщин России» Лилия Ширяева.

Также в список вошли президент Пермской государственной художественной галереи Надежда Беляева, начальник Пермского Суворовского военного училищ Николай Братухин, начальник управления стратегического развития ПГНИУ Олег Ганин, председатель Совета Ассоциации развития КВН Прикамья Ямур Гильмутдинов, председатель Пермского крайсовпрофа Михаил Иванов, главврач Пермской краевой больницы Анатолий Касатов и Председатель Совета Пермского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Юрий Хохлов.

В общей сложности в состав Общественной палаты входят 36 человек. Заксобрание уже утвердило 12 кандидатур. Еще 12 человек выбираются исходя из предложений общественных организаций.

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