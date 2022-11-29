В Пермском крае запретили беспилотники

Дроны вне закона Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 декабря в Пермском крае будет запрещено использовать дроны – из соображений безопасности. Решение было принято на оперштабе по обеспечению базовой готовности Пермского края.

Разрешения на полеты над территорией региона выдавать не будет. А нарушителей будут выявлять правоохранительные органы. За использование беспилотников без разрешения предусмотрена статья административного кодекса, по которой владельцев беспилотников могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч. Для должностных лиц штраф составялет от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Организовывать полеты дронов смогут только структуры власти или организации, занимающиеся водоснабжением и энергетикой.