Пермская дума исключит из фракции «Единой России» депутата Сергея Захарова

Фото: rop59.ru

На рассмотрение Пермской городской Думы внесен проект решения об исключении депутата Сергея Захарова из фракции «Единой России». Документ опубликован на сайте гордумы.

После исключения Сергея Захарова в фракции «Единой России» в гордуме останутся 24 человека. Из партии его уже исключили, а в ближайшее время исключат также из состава гордумы.

В Пермскую городскую думу Сергей Захаров был избран в 2016 году, а затем в 2021 году — по одномандатному округу №5. Это Индустриальный район. Депутат уже длительное время находится. Германии. Он неоднократно пропускал пленарные заседания, однако уведомил, что находится в отпуске.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65