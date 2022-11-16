Депутат Пермской гордумы уехал в Германию

Фото: rop59.ru

Депутат Пермской городской Думы от фракции «Единой России» Сергей Захаров уехал в Германию. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

За границей депутат находится уже длительное время. Сейчас он в Дуйсбурге — бывшем городе-побратиме Перми. Оттуда родом его супруга.

В гордуме отмечают, что Сергей Захаров пропустил шесть пленарных заседаний, но уведомил, что находится в отпуске.

В 2016 году Сергей Захаров был избран в Пермскую городскую думу, а затем в 2021 году — по одномандатному округу №5. Это Индустриальный район Перми.

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