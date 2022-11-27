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НовостиОбщество27 ноября 2022 5:28

Синоптики предупреждают о сильных морозах в Прикамье в ночь на 28 ноября

В низинах температура воздуха может опуститься до -27 градусов
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов в своем телеграм-канале «Опасные природные явления Пермского края» рассказал, что ночь на понедельник будет малооблачной и морозной на всей территории края, с температурой воздуха -18…-23 градуса, в низких местах до -27 . В Перми также может быть достигнута отметка -20 градусов.

По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневная температура на предстоящей неделе будет в переделах -10..-14 градусов. Подробный прогноз погоды на будущую неделю можете прочитать здесь.

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