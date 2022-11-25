Декабрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Увы, синоптики утверждают, в ближайшие 10 дней в Перми не стоит ждать значительного потепления: холода не отступят, пройдет небольшой снег.

По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни на погоду в Перми будет влиять антициклон: надо ожидать формирование устойчивых прояснений, прекращению осадков, а в дневное время выглянет солнце. По предварительному прогнозу, холодная с редкими осадками погода захватит и первую декаду декабря.

В субботу, 26 ноября 2022 года, в Перми ночью ожидается около -17 градусов, днем температура повысится до -13 градусов. Будет переменная облачность, небольшой кратковременный снег.

В воскресенье, 27 ноября 2022, за счет усиления влияния антициклона в Перми осадки прекратятся, температурный фон останется без существенных изменений. В Перми ночью температура воздуха прогнозируется близкой к −15 градусам, днем около −12 градусов. Метеозависимым пермякам стоит обратить внимание на резкое увеличение атмосферного давления до 768 мм рт. столба.

В понедельник, 28 ноября 2022, характер погоды не изменится: будет небольшая облачность без осадков с температурой воздуха ниже на 6-10 градусов климатической нормы. Температура воздуха ночью будет около -18 градусов, днем -12градусов.

Во вторник, 29 ноября 2022, в Перми ночью усилится мороз до -21 градуса. Днем будет облачно, временами небольшой снег, температура воздуха около -12…-14 градусов.

В среду, 30 ноября 2022, в Перми мороз отступит: температура ночью составит около -15 градусов, днем -11 градусов. Будет облачно, ожидается небольшой снег.

В четверг, 1 декабря 2022, в Пермь придет календарная зима! Будет облачно, ночью пройдет небольшой снег, днем осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью -17…-19 градусов, днем -12…-14 градусов.

В пятницу, 2 декабря 2022, в Перми синоптики осадки не прогнозируют, будет облачно, сохранится высокое атмосферное давление. Температура воздуха ночью -18 градусов, днем -13 градусов.

В субботу, 3 декабря 2022, в Перми характер погоды не изменится – без осадков и с небольшой облачностью. Температура воздуха ночью -15…-17 градусов, днем около -13 градусов.

В воскресенье, 4 декабря 2022, в Перми ожидается небольшой снег при переменной облачности. Температура воздуха ночью около -15 градусов, днем -12 градусов.

Новая рабочая неделя в Перми в понедельник, 5 декабря 2022, может начаться с умеренного снегопада, будет пасмурно. Температура ночью -12…-14 градусов, днем ожидается потепление до -5 градусов.

Друзья, в Перми сохраняется морозная погода, одевайтесь теплее и берегите себя!

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