В Перми имущество Мотовилихинский заводов подешевело на 1 млрд рублей

Фото: «ВКонтакте»/ПАО «Мотовилихинские заводы»

В Перми проводятся повторные торги по продаже имущественного комплекса ПАО «Мотовилихинские заводы». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Стоимость снизилась на 1 млрд рублей — с 9,24 до 8,31 млрд. На торги выставлено имущество, находящееся в залоге у конкурсных кредиторов ООО «РТ-Капитал», ПАО «Промсвязьбанк» и ИП Щербаковой А.А., а также здания различного назначения и производственное оборудование.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 9 января 2023 года. Подать их могут только лица, имеющие лицензию на работу с секретными сведениями, разработку, производство и ремонт ряда артиллерийских систем. Еще одним условием является сохранение целевого назначения имущества завода и выполнение гособоронзаказа.

Напомним, что последние торги, итоги которых подвели в начале этого месяца, признали несостоявшимися. На участие в них не поступила ни одна заявка.

«Мотовилихинские заводы» признали банкротом в 2018 году. Кредиторская задолженность составила 17,6 млрд рублей.

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