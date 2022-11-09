В Перми торги по продаже имущества Мотовилихинских заводов не состоялись

Фото: raion.gorodperm.ru

Закрытые торги по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» признали несостоявшимися. Информацию об этом на сайте «Федресурс» опубликовал конкурсный управляющий.

На участие в торгах не поступила ни одна заявка. В связи с этим организаторы приняли решение о признании их несостоявшимися.

Начальная цена лота составляла 9,24 млрд рублей. На торги было выставлено имущество, которое находится в залоге у конкурсных кредиторов ООО «РТ-Капитал», ПАО «Промсвязьбанк» и ИП Щербаковой А.А., а также здания и производственное оборудование.

Заявки на торги принимались с 30 сентября по 7 ноября. Учавствовать в них могли только лица, имеющие лицензию на работу с секретными сведениями, разработку, производство и ремонт ряда артиллерийских систем. Еще одним условием было сохранение целевого назначения имущества завода и выполнение гособоронзаказа.

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