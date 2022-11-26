Два человека сгорели на пожаре в Пермском крае

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Очередной трагедией закончился пожар в частном доме по улице Маяковского в Очере. Сообщение о пожаре поступило в пятницу, 25 октября, в 18.28 на место ЧП выехали 22 сотрудника МЧС и 6 единиц техники.

Когда пожарные приехали к месту, дом уже полностью был объят огнем, также горели и надворные постройки. Локализовать пожар огнеборцам удалось в 18.55, а через час пожарные полностью потушили огонь. К сожалению, под завалами пожарные нашли два бездыханных тела - один мужчина, личность второго человека устанавливается. Еще одного человека с ожогами увезли в больницу.

В МЧС напоминают прикамцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем и соблюдать требования пожарной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Невезучий» из Лядов: следователи расследуют странное убийство в бане под Пермью

Пермяк случайно убил своего друга (Подробнее...)